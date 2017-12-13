بقيمة 400 مليون يورو.. منح أكثر من 2500 إجازة إستيراد في حلب خلال 10 أشهر

كشف مدير " الاقتصاد و التجارة الخارجية في حلب" " معن ندمان" ان الوزارة منحت 2589 إجازة و موافقة استيراد منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول بقيمة وصلت إلى ما يقارب 396.98 مليون يورو بما في ذلك الموافقات الممنوحة لفعاليات المدينة الصناعية في الشيخ نجاز والتي وصل قيمتها إلى 94.769 مليون يورو من خلال 290 إجازة إستيراد.