بقيمة 400 مليون يورو.. منح أكثر من 2500 إجازة إستيراد في حلب خلال 10 أشهر
كشف مدير " الاقتصاد و التجارة الخارجية في حلب" " معن ندمان" ان الوزارة منحت 2589 إجازة و موافقة استيراد منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول بقيمة وصلت إلى ما يقارب 396.98 مليون يورو بما في ذلك الموافقات الممنوحة لفعاليات المدينة الصناعية في الشيخ نجاز والتي وصل قيمتها إلى 94.769 مليون يورو من خلال 290 إجازة إستيراد.
وأشار " ندمان" ان الاجازات الممنوحة إلى الدول العربية والأجنبية
وشملت توليفة المواد المستوردة بموجب المنح المواد الأولية لصناعة الدهانات والتنر إضافة إلى الآلات والحديد الصناعي والصفائح واللفائف المعدنية ذات السماكات المتنوعة وخطوط الإنتاج والزيوت المعدنية وزيوت الأساس والخيوط وقطع تبديل الآلات والكونات/الرولات/الكرتونية.
وبالنسبة لإجازات وموافقات الاستيراد الأخرى أشار ندمان إلى أن إجماليها وصل إلى 2299 إجازة وموافقة شملت مجموعة متنوعة من المواد الأولية
للصناعات الدوائية والتجهيزات والمستلزمات الطبية إضافة إلى المواد الغذائية كالحليب المجفف وبذر السمسم والبن غير المحمص والزيوت النباتية ومصل اللبن والشاي.
وأضاف ندمان “مواد أخرى مختلفة تم استيرادها بموجب الإجازات والموافقات الممنوحة كالأقمشة والخيوط المتنوعة/خيوط البوي والبوليستر والسبن/إضافة إلى قطع التبديل المستعملة والجديدة والقرطاسية والورق والعدد الصناعية واليدوية والشواحن الكهربائية والحبيبات البلاستيكية والأسمدة والسيراميك”.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت في نيسان الماضي دليلاً تطبيقياً الكترونياً موحداً لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وفق البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة لعام 2017/.
المصدر: سانا
إرسال تعليق جديد