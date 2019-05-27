بـ دعم صيني .. مركز وطني لـ الذكاء الاصطناعي في سورية

بحث وزير التربية عماد موفق العزب مع وزير التربية والتعليم الصيني يتشين باو شينغ، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، لاسيما إعادة تأهيل المنشآت التعليمية المتضررة في سورية، بعد الحرب، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم، الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الصينية بكين.



وبحسب صحيفة “البعث” فقد أوضح العزب خلال اللقاء أن العمل جار لإحداث مركز وطني يهتم بالذكاء الاصطناعي في سورية.



بدوره أعرب الوزير الصيني عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات في موضوع الذكاء الاصطناعي وفي إعادة تأهيل المنشآت المدمرة في سورية وفق خطة يتفق عليها الجانبان.