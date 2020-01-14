بعد 4 أيام من فقدانه.. انتشال جثة مواطن وسيارته من قعر المياه بجانب مرفأ اللاذقية

عُثر على جثة الشاب يعقوب رجب داخل مرفأ اللاذقية ،وذلك بعد أن فُقد الشاب مع سيارته بجانب المرفأ بتاريخ يوم الأربعاء 9/1/2020.



ونشرت إذاعة “شام إف إم” أن المديرية العامة للموانئ -دائرة المساحة البحرية والفنارات قامت أمس الأحد بتوجيهات من السيد المدير العام للمديرية العامة للموانئ العميد م. عمار ابراهيم مخلوف، بمسح الموقع المتوقع لفقدان السيارة بجانب الرصيف ٧ في حوض مرفأ اللاذقية باستخدام الزورق الهيدروغرافي /تدمر/.



وظهرت صورة السيارة في قاع البحر على الجهاز المركب على الزورق وبالعودة والمسح لمرات متكررة تم التأكد من وجود كتلة السيارة في موقع سقوطها وباستقدام الضفادع البشرية تم الغطس وانتشال السيارة من عمق ١٠ متر وانتشال جثة السائق يعقوب رجب.



الحادث جرى حسبما قال ابن المتوفي يوم الأربعاء مساء حيث اختفى الرجل والسيارة لحين العثور عليه هذا اليوم.