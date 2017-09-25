بشائر النصر في سورية أضحت قريبة

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم السبت إن النصر بات قريباً في سوريا وإن دمشق تأمل في أن تساعد مناطق تخفيف التوتر في وقف الأعمال القتالية في سورية.

وأضاف المعلم: ما تحرير حلب وتدمر وفك الحصار عن دير الزور ودحر الإرهاب من الكثير من المناطق الأخرى إلا دليل على أن بشائر النصر قد أضحت قريبة”.