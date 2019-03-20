بسبب معاكسة.. ينهي حياة صديقته بـ“لكمة في الوجه“

لقيت فتاة مصرية مصرعها؛ إثر مشاجرة مع صديقها ”ضابط شرطة“، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.



وفي التفاصيل، تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارًا بورود بلاغ يفيد بمقتل فتاة على يد صديقها ضابط الشرطة، ليأمر بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين الضابط وصديقته في السيارة أثناء تواجدهما بمنطقة المريوطية؛ بسبب قيامه بمعاكسة فتاة.



ووجهت الفتاة عتابًا لصديقها الضابط على ما فعله، إلا أنه تشاجر معها، ليتطور الأمر إلى توجيهه لكمة قوية لها في وجهها، فأصيبت بإغماء، ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت.



وتحفظ رجال الأمن على المشكو في حقه، حيث تم احتجازه بأحد الأقسام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.