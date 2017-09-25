بروجردي: تصريحات ترامب حول إيران واهية
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أن تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخيرة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة حول إيران “واهية ولا أساس لها من الصحة”.
وقال بروجردي في تصريح اليوم لوكالة ارنا: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دوما في المقدمة في مجال مكافحة الارهاب وإن الأمريكيين هم من كان لهم الدور في تشكيل وإنقاذ الارهابيين في المنطقة”.
وأشار بروجردي إلى أن تصريحات ترامب كانت سلبية تماما وبعيدة عن القواعد المنطقية السائدة في الخطاب السياسي.
وكان ترامب كرر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي تهجمه على إيران وأطلق تصريحات معادية لها زاعما أنها تدعم الإرهاب.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تعاطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكاذب مع الإيرانيين يعد “أكثر خواء من ذى قبل” في ظل قانون الهجرة الأميركى الجديد.
وكتب ظريف فى تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن “تعاطف ترامب الكاذب مع الايرانيين بقانون الهجرة الجديد والأكثر إساءة ضد مثل هوءلاء المواطنين البارزين هو اكثر خواء من ذى قبل”.
وكانت الإدارة الأميركية أصدرت مساء أمس مرسوما جديدا حول الهجرة تضمن تشديدا للقيود على مواطنى بعض الدول وأضاف دولا جديدة لقائمة المحظورين من دخول البلاد بينما تم رفع السودان منها.
يشار الى أن الرئيس الأميركي وقع في كانون الثاني الماضي مرسوما يمنع منح تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة لمواطنين من ست دول هي سورية وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال وهو ما أثار حملة تنديد دولية واسعة اعتبرت أن القرار عنصري ومخالف لحقوق الإنسان.
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