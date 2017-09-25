بروجردي: تصريحات ترامب حول إيران واهية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أن تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخيرة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة حول إيران “واهية ولا أساس لها من الصحة”.

وقال بروجردي في تصريح اليوم لوكالة ارنا: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دوما في المقدمة في مجال مكافحة الارهاب وإن الأمريكيين هم من كان لهم الدور في تشكيل وإنقاذ الارهابيين في المنطقة”.