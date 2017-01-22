برلمان ألمانيا يشرع "الحشيشة" للمرضى

أقر البرلمان الألماني بالإجماع، تشريعا من شأنه السماح لبعض المرضى بتناول مخدر الحشيش، باعتباره وصفة طبية فقط، ويمهد التصويت الطريق لبدء تطبيق القانون في شهر آذار المقبل.

ولفت وزير الصحة الألماني هيرمان جروهي، إلى أن "هذه الخطوة لا تعنى تقنين الماريجوانا لأغراض غير طبية"، موضحا أنه "يجب العناية بالأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة بأفضل طريقة ممكنة".

ويسمح مشروع القانون للنظام الصحي بتمويل وصفات الحشيش للمرضى "إذا كانت تلك هى الوسيلة الوحيدة لمساعدتهم".

وكالات