بدء شراء محصول الحمص

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء بشراء محصول الحمص من المزارعين من الأنواع الجيدة والأحجام الكبيرة من الدرجتين التاسعة والعاشرة من مختلف مناطق الإنتاج بالمحافظة.



وأوضح مدير فرع المؤسسة عاصف حيدر أن عملية الشراء تتم بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وعبر اللجان المختصة بالفرع وبسعر قدره للكيلوغرام الواحد 855 ليرة على أن تتكفل المؤسسة بالنقل على حسابها من مناطق الإنتاج.



ولفت حيدر إلى أن الكميات التي سيجري تسويقها سيتم إرسالها للإدارة العامة لتعبئتها ضمن أكياس وتوزيعها على فروع المؤسسة بالمحافظات لطرحها ضمن منافذ البيع.



وتبلغ تقديرات إنتاج الحمص بالسويداء للموسم الحالي أكثر من 10 آلاف طن ويعد من المحاصيل الرئيسية في المحافظة وغالبية أصنافه المزروعة ربيعية بعلاً بالاعتماد على مياه الأمطار.