تعلن شركة المحروقات عن بدء توزيع مادة مازوت التدفئة لكافة المحافظات لموسم 2019-2020 وذلك:

1- عن طريق الاتصال المباشر على الرقم الرباعي 9884-011



2- كخيار الاستعلام عن الرصيد في الموبايل، بحيث يتم الضغط على زر النجمة ثم أدخل الرقم 9884 بعدها ضغط زر المربع، من أي موبايل بشريحة سيريتل حصراً.



3- عن طريق صفحة تكامل على الفيسبوك.



4- عن طريق القناة التفاعليه على التلغرام بعنوان «مشروع البطاقة الذكية في الجمهورية العربية السورية».



التسجيل متاح لكافة المواطنيين ابتداء من 1/9ولذوي الشهداء والجرحى 15/8



المصدر: النافذة الذكية سورية