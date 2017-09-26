بالجرم المشهود: القبض على مجرم مختص بسرقة مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية

تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس من إلقاء القبض وبالجرم المشهود على أحد الأشخاص أثناء إقدامه على سرقة أحد المحال بحي الفقاسة وبالتحقيق معه اعترف بسرقة عدد كبير من مكاتب المحامين والأطباء والمهندسين والمحال التجارية والمنازل بواسطة الكسر والخلع.

وبمتابعة التحقيقات تم إلقاء القبض على كافة الأشخاص الذين قاموا بشراء تلك المسروقات وتم استردادها وتسليمها لأصحابها وهي عبارة عن (شاشات تلفزيون -أجهزة لابتوب – طابعات ليزرية – أجهزة فاكس -جوالات- مولدات كهربائية -بطاريات أجنبية- مقاسم هاتف باهظة الثمن – أجهزة راوتر – فرامة لحمة ومسروقات مختلفة).‏