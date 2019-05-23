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بالأرقام.. خسائر قطاع النفط في سورية

كشف ” المهندس علي غانم” وزير النفط والثروة المعدنية، أن خسائر قطاع النفط في سورية بلغت 74.2 مليار دولار بسبب الأعمال الإرهابية


ولفت إلى أنه على مدار ثلاثة أشهر لم تكن لدينا كميات المحروقات الكافية، وقد تمت معالجة الأمر من خلال زيادة الإنتاج رغم المخاطر الفنية، وأضاف: «لم نقل يوماً بأنه لا توجد أزمة بنزين»، وأضاف: «في عقود النفط لا توجد أي ميزات وهي كأي عقود دولية».


وكشف غانم عن اتخاذ قرار يوم أمس بالعودة إلى نسبة 25% بدلاً من 50% بالنسبة لمخصصات القطاع العام من المحروقات.
ونوه بأن الدعم السابق كانت تستفيد منه السيارات الكبيرة بنحو 100 ألف ليرة سورية شهرياً والصغيرة 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، والآن أصبح المستفيد الأساسي من الدعم هي السيارات الصغيرة، وبعد تطبيق نظام الشرائح تم استهلاك 3.28 ملايين لتر بالسعر المدعوم مقابل 382 ألف لتر بالسعر غير المدعوم من البنزين، وهناك 45 ألف سيارة حكومية تستخدم البطاقة الذكية وقد وفرت 13 مليار ل.س.

 


الوطن