باستطاعة 500 كيلو واط ساعي.. تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في حمص لتوليد الكهرباء

وضعت الشركة العامة لكهرباء حمص بالتعاون مع شركة النفوري للحلول المتكاملة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بالخدمة باستطاعة 500 كيلو واط ساعي في مدينة حسياء الصناعية.

وبين مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أن المحطة هي الأكبر من نوعها في المحافظة وقد تم ربطها مع مركز تحويل خاص ضمن المحطة بمحولة باستطاعة 630 ك ف ا ومن ثم ربطها مع مركز عائد لشركة كهرباء حمص ضمن المدينة الصناعية بحسياء.



ولفت الحسن إلى تزايد طلبات الحصول على رخص لتنفيذ مشاريع تعنى بالطاقة المتجددة نظرا للتسهيلات التي تقدم للمستثمرين لإنشاء محطات طاقة بديلة صديقة للبيئة في إطار توجيهات وزارة الكهرباء لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلى قيام الشركة حاليا بدراسة الطلبات المقدمة من قبل مستثمرين لإنشاء مشاريع طاقة بديلة موزعة في عدد من المناطق بحمص منها قيد الدراسة وبعضها حصل على الرخص اللازمة للبدء بالتنفيذ.



وأشار إلى أن مشروعين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تم وضعهما بالاستثمار والتشغيل الفعلي قبل أشهر في مدينة حسياء الصناعية باستطاعة 30 كيلو واط ساعي و 300 كيلو واط ساعي.



بدوره نوه المهندس مهران النفوري مدير شركة النفوري في مدينة حسياء الصناعية بالتسهيلات والمزايا التي تقدمها شركة كهرباء حمص للحصول على رخص تنفيذ محطات للطاقة البديلة حيث تم الحصول على الرخصة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إضافة إلى الحصول على سعر شراء تشجيعي للطاقة الكهربائية من قبل شركة الكهرباء لافتا إلى أن المحطة تقع على مساحة 4500 متر مربع وتتألف من 1520 لوحا باستطاعة 330 واط ساعي لكل لوح وهي صديقة للبيئة وتعمل بانسيابية عالية.



وكانت شركة كهرباء حمص أنجزت قبل أسابيع أعمال الربط الشبكي بين العنفة الريحية المولدة للكهرباء المنشأة في أراضي قرية السنديانة غرب حمص على اوتستراد حمص طرطوس و محطة الذهبية لتحويل الطاقة الكهربائية بانتظار دخول العنفة بالإنتاج الفعلي ورفد المحطة بالكهرباء.