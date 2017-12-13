باريس ترفض وجود «محور إيراني» في الشرق الأوسط

وقال في مقابلة خاصة مجدولة مساء أمس، على قناة «فرانس 2»، إن «إيران توفد مقاتلين وتدعم حزب الله في سوريا». وشدد على أن سوريا يجب أن «تعود دولة ذات سيادة أي بعيدة عن الضغوط ووجود دول أخرى».

وقال في مقابلة خاصة مجدولة مساء أمس، على قناة «فرانس 2»، إن «إيران توفد مقاتلين وتدعم حزب الله في سوريا». وشدد على أن سوريا يجب أن «تعود دولة ذات سيادة أي بعيدة عن الضغوط ووجود دول أخرى».