بإمكانيات بسيطة.. ابتكار جهاز تنفس اصطناعي إسعافي بالسويداء

ابتكر فارس محسن الباروكي من محافظة السويداء جهاز تنفس اصطناعي إسعافياً سهل الاستخدام ضمن سيارات الإسعاف والسيارات الخاصة والمنازل ووسائل النقل الجماعي ومختلف الأماكن البعيدة عن المستشفيات لتلبية حاجة المرضى الإسعافية.



وذكر فارس أن مصنع اعتماداً على مبدأ ميكانيكي ووزنه حوالي 8 كيلوغرامات مبيناً أنه استخدم في تصنيعه مواد محلية من الخشب والحديد ومحركاً كهربائيا 12 فولط تم وصله على جهاز ميكانيكي مصنع يقوم بالضغط على جهاز الأمبو الموجود أيضاً والذي هو عبارة عن بالون مطاطي متين مرن له صمام يدفع الهواء باتجاه واحد إضافة لأسطوانة أوكسجين موصولة بالجهاز وأنبوب تغذية لهذا الغرض.



وأوضح الباروكي أن هذا الجهاز الذي استغرق تصميمه نحو شهر بكلفة لا تتجاوز 200 ألف ليرة يتم تشغيله إما عبر بطارية السيارة أو من خلال التغذية الكهربائية عند استخدامه ضمن المنازل.



وأنجز الباروكي خلال الفترة الماضية ابتكارات عديدة منها محرك يعمل بتأثير الهواء المضغوط دون وقود وسكة فلاحة هيدروليكية ارتجاجية تستخدم لاستصلاح الأراضي وتفتيت التربة المتراصة.