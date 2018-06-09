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انهيار جسر مشاة على أوتستراد اللاذقية جبلة دون التسبب بضحايا

أدى اصطدام سيارة شحن قلاب بجسر مشاة في موقع مفرق جوبة برغال على طريق اوتستراد اللاذقية جبلة إلى انهيار الجسر وقطع الطريق جزئيا أمام حركة المرور دون التسبب بوقوع ضحايا.

وذكر قائد شرطة المحافظة اللواء نبيل الغجري لمراسل سانا إن الاصطدام وقع جراء إبقاء سائق الشاحنة القلاب مرفوعا ما أدى إلى اصطدامه بجسم الجسر مضيفا أنه يجري العمل على إزالة الجسر عن الطريق من خلال الآليات التابعة للمحافظة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وبين الغجري أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية في الحادث .

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