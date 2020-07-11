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انفجارات تهز العاصمة الإيرانية

أكدت وسائل إعلامية إيرانية، دوي انفجار سمع في غرب العاصمة طهران اليوم الجمعة، وانقطاع الكهرباء في منطقة الانفجار بالضواحي الواقعة غربي طهران.


ولم تتحدث الوسائل عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.


وشهدت البلاد عدة انفجارات خلال الأسبوع الأخير، حيث توفي شخصين في انفجار بمصنع جنوب طهران يوم الثلاثاء.


ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز تحت الأرض ما تسبب بأضرار جسيمة.


كما توفي 19 شخصاً في انفجار بمنشأة طبية بشمال طهران بسبب تسرب الغاز الأسبوع الماضي.