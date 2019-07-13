نصر الله يحذر السعودية والإمارات من أن المشاركة في أي حرب على إيران ستؤدي إلى تدميرهما
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الحماميات وتلالها بريف حماة
التصعيد «الكيميائي» ينتقل من شمال اللاذقية إلى ريف حماة
إصابة 11 مدنيا جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي
سوريا تطالب بتدخل دولي عاجل لإيقاف “اغتصاب التلال البكر”
سلاح الجو يستهدف “المحيسني”ومقتل مرافقه
أخيراً تكشَّفَ السببُ الأوحدُ وراء تورّط أمريكا في سورية
من إدلب إلى شرق الفرات: الميليشيات طريقٌ نحو «سوريا الغد»!
اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش لاستعادة السيطرة على تل ملح والجبين
روسيا - إيران: في سورية والشرق الأوسط
عشية مئوية معاهدة لوزان: مدن الشمال السوري تحت سوط «التتريك»
الدولار يتراجع بقوة امام الليرة السورية
وزير الاقتصاد يكشف عن 45 مادة سوف يجري الاستغناء عن استيرادها من خلال تصنيعها محلياً
الرئيس الأسد يبحث مع بن علوي التطورات الإقليمية والدولية ومحاولات طمس الحقوق العربية
طهران تخفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

انفجار خزان مازوت خلال تلحيمه على سطح أحد الأبنية في اللاذقية

أصيب شخص أمس نتيجة حريق اندلع على سطح أحد الأبنية في مساكن الادخار بالمشروع السابع في مدينة اللاذقية، وذلك أثناء عملية لحام خزان مازوت أدت إلى حدوث انفجار قوي سمع صوته في معظم أحياء المدينة.

وقال آمر زمرة الحريق في فوج إطفاء اللاذقية منار أمون إنه “عند الساعة التاسعة والربع من صباح الأربعاء سمعنا صوت انفجار قوي فقمنا على الفور بتجهيز المعدات والتوجه إلى سيارات الإطفاء قبل إبلاغنا بمكان الانفجار”.

 وأضاف:” عند ابلاغنا بمكان الانفجار توجهنا إلى المكان وقمنا بإطفاء النيران بالمياه ومادة الفورم وتم السيطرة على الحريق بالكامل خلال ٢٠ دقيقة”.

وأوضح أمون أن “الانفجار نجم عن الضغط الحاصل في خزان المازوت بسبب احتوائه على كمية قليلة من مادة المازوت”، مبينا أنه “أثناء عملية اللحام تم حبس الضغط تدريجيا داخل الخزان المغلق ما ادى الى انفجاره وانفجار الخزان المجاور له”.
وأضاف أمون: “تسبب الحريق بإصابة عامل اللحام ( ع – ا) بإصابات طفيفة في اليد والوجه وقد تم إسعافه إلى المستشفى من قبل الأهالي، وحالته جيدة”.


ويعد فوج إطفاء اللاذقية فريق حيوي يسهم في الحد من الحرائق بالتدخل السريع بالياته وعناصره إذ يبقى على أهبة الاستعداد للتدخل وتلبية النداء لإطفاء الحرائق في المدن والأرياف.

 


يوميات سوري