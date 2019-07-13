انفجار خزان مازوت خلال تلحيمه على سطح أحد الأبنية في اللاذقية

أصيب شخص أمس نتيجة حريق اندلع على سطح أحد الأبنية في مساكن الادخار بالمشروع السابع في مدينة اللاذقية، وذلك أثناء عملية لحام خزان مازوت أدت إلى حدوث انفجار قوي سمع صوته في معظم أحياء المدينة.



وقال آمر زمرة الحريق في فوج إطفاء اللاذقية منار أمون إنه “عند الساعة التاسعة والربع من صباح الأربعاء سمعنا صوت انفجار قوي فقمنا على الفور بتجهيز المعدات والتوجه إلى سيارات الإطفاء قبل إبلاغنا بمكان الانفجار”.



وأضاف:” عند ابلاغنا بمكان الانفجار توجهنا إلى المكان وقمنا بإطفاء النيران بالمياه ومادة الفورم وتم السيطرة على الحريق بالكامل خلال ٢٠ دقيقة”.



وأوضح أمون أن “الانفجار نجم عن الضغط الحاصل في خزان المازوت بسبب احتوائه على كمية قليلة من مادة المازوت”، مبينا أنه “أثناء عملية اللحام تم حبس الضغط تدريجيا داخل الخزان المغلق ما ادى الى انفجاره وانفجار الخزان المجاور له”.

وأضاف أمون: “تسبب الحريق بإصابة عامل اللحام ( ع – ا) بإصابات طفيفة في اليد والوجه وقد تم إسعافه إلى المستشفى من قبل الأهالي، وحالته جيدة”.



ويعد فوج إطفاء اللاذقية فريق حيوي يسهم في الحد من الحرائق بالتدخل السريع بالياته وعناصره إذ يبقى على أهبة الاستعداد للتدخل وتلبية النداء لإطفاء الحرائق في المدن والأرياف.



يوميات سوري





