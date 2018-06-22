انطلاق المرحلة الثالثة من تأهيل أسواق حمص القديمة

أعلن رئيس دائرة الآثار بحمص المهندس حسام حاميش، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من أعمال التأهيل والترميم لأسواق حمص القديمة.

وأوضح حاميش أن أعمال التأهيل والترميم تشمل أسواق شارع النوري والصاغة والمعرض، وتتضمن أعمال التسقيف والأرضيات والواجهات للمحلات التجارية البالغ عددها 890 محلا تجاريا.



كما لفت رئيس دائرة الآثار بحمص إلى أن أعمال التأهيل والترميم للاسواق بدأت العام الماضي بالتعاون مع الفرع الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP»، مشيرا إلى أن الدائرة أجرت كل الدراسات اللازمة للأسواق، وتم ترحيل الأنقاض وفرز الأحجار الأثرية وإزالة الأسقف المعدنية المخربة التي كانت من التوتياء وتركيب أسقف على النموذج القوسي القديم، وتبليط الأرضيات بالحجر البازلتي وإعادة بناء المحال المنهارة بنفس الحجارة القديمة، وذلك وفق المخططات الموثقة لدى الدائرة حفاظا على الخصوصية الأثرية والتاريخية لتلك الأسواق.

وبيّن حاميش أن الدائرة قدرت الأضرار في المباني الأثرية التابعة لها بقيمة 130 مليون ليرة، منوها إلى أنه تم إعداد كشف بقيمة 12 مليون ليرة لترميم قبب قصر الزهراوي وإعادتها إلى ما كانت عليه وتم الانتهاء من تنفيذها.



يذكر أن، عدد المواقع الأثرية المسجلة في محافظة حمص تبلغ 108 مواقع إضافة إلى 60 تلاً أثرياً.



المصدر: سانا