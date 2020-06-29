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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق اما في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تكون أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية والجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة وخلال ساعات المساء يتحول الجو إلى غائم جزئياً أو غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية ومناطق القلمون لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

أما غدا تشهد الحرارة ارتفاع ملحوظ وتكون أعلى من معدلاتها السنوية وتهب رياح شمالية وشمالية شرقية حارة وجافة وتزداد نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية. 