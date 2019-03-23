انخفاض سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 5 آلاف ليرة.. لهذا السبب؟

انخفض سعر اسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء في عدد من المحافظات السورية، إلى 5 آلاف ليرة سورية.

وكان سعر الأسطوانة قد وصل مؤخراً لنحو 10 آلاف ليرة في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المادة خلال المنخفضات الجوية الأخيرة والتي رافقها ارتفاع كبير في ساعات الانقطاع في برنامج التقنين الكهربائي على مستوى البلاد.



ونفت مصادر حكومية أن تكون هناك أزمة، حيث اكتفى معاون وزير النفط عبد الله الخطاب بتعليق مفاده أن هنالك طلباً ولا يوجد أزمة، فيما أشار رئيس نقابة عمال نفط دمشق علي مرعي أن سبب أزمة الغاز يعود للنقص الحاصل في المادة السائلة المستوردة من الخارج، كما أكدت مصادر أخرى أن العقوبات الاقتصادية ساهمت في خلق أزمات بالمحروقات كلها.



وتذبذبت أسعار أسطوانات الغاز بين محافظة وأخرى، بحسب درجة الطلب على الغاز في الأسواق، لتتضاعف عدة مرات عن التسعيرة الرسمية التي تبلغ 2700 ليرة.



من جهته، أشار معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب إلى أن أزمة الغاز أزمة أخلاقية، حيث يتم توزيع 20 ألف أسطوانة في دمشق و25 ألف أسطوانة في ريف دمشق يومياً، وهذه كميات كافية إذ تبلغ كمية الاستهلاك عادة خلال فصل الشتاء 18 ألف أسطوانة يومياً و14 ألف أسطوانة يومياً خلال فصل الصيف في محافظة دمشق.







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