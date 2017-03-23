اليوم العالمي للنوم: الروس يحلمون بالسمك وبوتين

الجمل-ترجمة: وصال صالح: صادف يوم 17 آذار اليوم اليوم العالمي للنوم، ووفقاً للمسح الذي أجراه محللون من Yanndex بغية معرفة ما يراه الروس في أحلامهم في معظم الأحيان، كشف المسح أن الأحلام لا تعتمد على المكان الذي يعيش فيه الشخص، الناس الذين يعيشون في مناطق مختلفة من روسيا قد يرون الأشياء نفسها في أحلامهم.

من المثير للاهتمام، أن النساء يسعون لتفسير أحلامهم بنسبة عشر مرات أكثر مما يفعله الرجال، في معظم الأحيان ترى النساء، الحمل والأطفال في أحلامهم، بينما يرى الرجال الروس النساء والأسنان والثعابين.

الأسماك تظهر في أحلام كل من الرجال والنساء على حد سواء، بصرف النظر إن كانوا يعيشون في وسط روسيا أو في سيبيريا.

في الوقت نفسه، هناك أحلام محددة لأقاليم روسية منفصلة، على سبيل المثال، إنغوشيا، الناس يحلمون هناك بأشياء مثل الحيوانات والنباتات ذات اللون الأبيض –من ملاءات الأسرة إلى الأحصنة، بينما تظهر النمور في كثير من الأحيان في أحلام أولئك الذين يعيشون في الشرق الأقصى من البلاد –سكان تشوكوتكا ومنطقة ماغادان وياكوتيا عادة ما يرون في أحلامهم الدببة.

أما الشخص الذي يظهر في أحلام المواطنين الروس في معظم الأحيان فهو الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يظهر في أغلب الأحيان في أحلام الشيشان. حسبما كشفت الدراسة.



عن:Pravda.ru



