النفط: سنوقف التعامل مع المعتمد المخالف لتوزيع أسطوانات الغاز

أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أن اعتمادها لنظام الخدمات الإلكترونية إنما يأتي ضمن سياسة التحول الرقمي، مبينة أن الآلية الجديدة والنوعية التي اعتمدتها مؤخراً لتوزيع الغاز المنزلي إنما الهدف منها تخفيف الأعباء عن المواطنين وإلغاء مظاهر الازدحام.



الوزارة أكدت عبر مكتبها الصحفي أن شركة محروقات ستقوم اعتباراً من 1 شباط القادم بتبليغ المواطنين عبر الرسائل القصيرة فور وصول أسطوانة الغاز الخاصة بهم إلى أقرب معتمد في منطقتهم، حيث يمكن وبسهولة تغيير المعتمد ضمن منطقة سكن المواطنين.



وحول الإجراءات الخاصة بالتبليغ عن المعتمد المتلاعب، أشارت إلى أنه في حال وصول رسالة قصيرة تفيد بإمكانية استلام أسطوانة الغاز من المعتمد المخصص ورفض الأخير تسليم الجرة وفق التعليمات، فإن بإمكان صاحب البطاقة التبليغ إلكترونياً عن المعتمد، حيث ستقوم شركة المحروقات وبشكل فوري بتدقيق الحالة إلكترونياً، وفي حال إثبات المخالفة ستقوم الشركة بحظر المعتمد المخالف وإيقاف التعامل معه، مطالبة هنا المواطن بضرورة المطالبة بحقه وعدم التردد في تحديد الشكوى على أي معتمد يرفض تسليم أسطوانة الغاز عند ورود الرسالة إليه. كيف أقوم بتغيير المعتمد:



وحول الطريقة التي يتم من خلالها تغيير المعتمد أوضحت الوزارة، أن عملية التغيير تكون إما عبر قناة التلغرام التفاعلية الخاصة بمشروع البطاقة الذكية أو عبر خدمة USSD من خلال الرقم المجاني *9884# ، أو الموقع الالكتروني الخاص بمشروع البطاقة، أو تطبيق الجوال الإلكتروني «»وين» الخاص بمشروع البطاقة الذكية أو تمرير البطاقة الذكية على جهاز نقطة البيع لدى المعتمد.



وبالنسبة لمدة استلام أسطوانة الغاز، قالت الوزارة إن ورود الرسالة القصيرة التي تفيد بأن أسطوانة الغاز جاهزة لدى المعتمد يعني أن الأسطوانة قد وصلت إلى محل المعتمد وبذلك يمكن التوجه إليه خلال 72 ساعة لاستلامها، وهذه هي المهلة الممنوحة للمواطنين للحصول على الأسطوانة الخاصة بهم بعد وصول الرسالة القصيرة لهم، منوهة أنه في حال انقضاء المهلة، دون توجههم إلى المعتمد لاستلام أسطوانة الغاز يمكنهم إما الانتظار حتى ورود رسالة قصيرة جديدة، أو إعادة طلب الأسطوانة إلكترونياً، وفي هذه الحالة سيحصلون عليها بشكل فوري.



ولمعرفة المعتمدين في كل منطقة بينت أن ذلك يكون عبر الخريطة التفاعلية على الموقع الإلكتروني، أو البحث ضمن الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال «وين»، أو الملف الإلكتروني الذي يتضمن أسماء جميع المعتمدين حسب المناطق السكنية، أوعبر قناة التلغرام التفاعلية أو خدمة USSD من خلال الرقم المجاني *9884#.