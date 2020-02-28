النظام التركي يعترف بارتفاع عدد قتلى جنوده في إدلب إلى 33

اعترفت سلطات النظام التركي اليوم بارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب إلى 33 فيما أصيب 32 آخرون.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان النظام التركي نقلا عن مسؤولين في هذا النظام إن 33 جنديا قتلوا “جراء قصف جوي” في إدلب مشيرين إلى إصابة 32 آخرين من جنود النظام التركي بينهم “حالات خطيرة” نقلوا إلى تركيا.



وكان النظام التركي اعترف في وقت سابق بمقتل 29 من جنوده وإصابة 36 آخرين في إدلب.



وتتصدى وحدات الجيش العربي السوري لهجمات تشنها المجموعات الإرهابية بدعم من قوات النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وتكبدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وأكد مصدر عسكري الليلة الماضية أن النظام التركي يقدم دعما للإرهابيين بالمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف في المعارك الدائرة على محور سراقب.