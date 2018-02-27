النشرة الميدانية لمساء يوم الأثنين

** مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية:

- فتح ممر إنساني في منطقة مخيم الوافدين بدمشق لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

- المسلحون في الغوطة الشرقية يحتجزون مئات الرهائن ويمنعون السكان من الخروج من المنطقة.

ـ الوضع في الغوطة الشرقية مستمر في التدهور بغض النظر عن قرار الهدنة.

ـ روسيا تدعو المسلحين لنزع الألغام من الممر الإنساني في الغوطة الشرقية.

** وزير الدفاع الروسي: سيتم الإعلان عن هدنة إنسانية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء في الغوطة الشرقية يومياً من الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً،و سيتم فتح ممر إنساني في الغوطة الشرقية لخروج المدنيين





** المدعو "محمد علوش" مسؤول "الهيئة السياسية" في "جيش الإسلام" يعلن عن رفض "جيش الإسلام" المقترح الروسي المتعلق بفتح ممر إنساني لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية ، وقال في حديث له "لوكالة سبوتنيك الروسية ":لا نرفض الهدنة التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ولكن نطالب بالتوجه إلى مفاوضات مباشرة بإشراف أممي من أجل إجلاء هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية".





** قيادتا شرطتي دمشق وريفها : 7 قذائف استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة دمشق أدت لإصابة واحدة بمحيط ساحة التحرير، فيما سجل سقوط ٤٤ قذيفة على محيط ضاحية الأسد واحدة منها استهدفت مستودعات الهلال الأحمرإضافة إلى محيطي الداما روز والمشفى الفرنسي والاضرار مادية





**حماة: سقوط عدة قذائف بمحيط بلدة الربيعة غربي حماة دون وقوع أية أضرار أو اصابات تذكر.





**خروج الاهالي بتظاهرة في بلدة كفرنوران ومدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وقطعهم الطرقات لمنع توجه مسلّحي "الهيئة" باتجاه بلدة حزانو.

** "المجلس العسكري" التابع للمجموعات المسلّحة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي يُعلن النفير العام لصد هجوم "هيئة تحرير الشام" على بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي.





**اشتباكات بين "الهيئة" من جهة، و"جبهة تحرير سوريا" من جهة أُخرى، في بلدتي "كفرناها وكفرناصح" ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بعد تمكّن مسلّحي "الجبهة" من اقتحام مدينة دارة عزة الواقعة تحت سيطرة "الهيئة".





**الرئيس الفرنسي يؤكد للرئيس التركي أن الهدنة الإنسانية في سوريا تنطبق أيضاً على منطقة عفرين.





**مقتل مسلّحٍ من "قسد" جراء استهداف الجيش التركي موقعاً لـ"قسد" بقذأئف المدفعية، في قرية المنبطح بالقرب من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.





** اشتباكات بين فصائل مايدعى "الجيش الحر" من جهة والمجموعات المرتبطة بداعش من جهة أُخرى، على أطراف بلدات "حيط والبكار والجبيلية" بريف درعا الغربي.





** داعش يعتقل 5 من مسلّحيه في بلظة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة تسهيل هروب المدنيين وبعض المسلّحين.





** عددٌ من مسلّحي داعش من الجنسية الأوزبكية يعتزلون القتال في المناطق المتبقية تحت سيطرتهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك بسبب الخلافات مع مسؤوليهم.





**وكالة اباء التابعة لهيئة تحرير الشام تعلن عن تمكن الهيئة من الاستحواذ على 20 دبابة لحركة احرار الشام والعديد من الآليات الأخرى عقب هروب عناصر الحركة خلال عمليات السيطرة على خربة باتنتا غرب معرة مصرين





**استشهاد /5/ مدنيين نتيجة قصف النظام التركي المنازل فى قرية الريحانية فى منطقة عفرين





**لافروف: أحرار الشام وجيش الإسلام يتعاونان مع جبهة النصرة وتبعا لذلك لا يشملهما وقف إطلاق النار



