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النساء الجميلات

شذى خليل:

النساء الجميلات لا يولدن وإنما يحدثن مثل مظاهرة مناهضة للسلم
يرفعن على أجسادهن، رايات الحرب المستمرة
النساء الجميلات، محطات انتظار كثيرة لمسافر واحد
لرجل لم يُخلق بعد.
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حدثني عنك قبلَ أن أغير تسريحة شعري وأغرم بآخر...
حدثني عن استيقاظك منتصف الليل، عن استحمامك بالماء البارد
عن الرياضة التي تحبها
(رفعُ الأحلام الثقيلة) على سبيل المثال.
حدثني عن أديث بياف وذكرياتها التي أضرمت فيها النار فجئت تفعل مثلها
تُضرم نفسكَ بي.
حدثني عن شيءٍ قلما يتحدث عنه الرجال
عن (ربما) المؤخرات الشعرية لكل قصيدة تلفتُ لهاثكم إليها
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الخاتم في الأصبع ليلة الزفاف ليس أكثر من إقناع بائس بجدوى الدوائر المغلقة.
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أحببتُ رجلاً عظيماً، كنتُ أراه كحبة الجوز
قاسياً وإنما قابلاً للكسر
حين فعلت ذلك معه، كنتُ أكسرني إلى ألف حبة جوز فارغة.
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أحببتُ رجلاً مولعا بالنساء 
فصرت إليهن جميعهن
إلا واحدة
امرأة لا تحدث إلا مرة واحدة كل قصيدة
امرأة كانت يوما ما، أنا
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أحببت رجلاً صارما كبذلة عسكرية
مدهشا كنجومها
غبياً كأهدافها
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أحببتُ رجلاً يستطيع بالتفاتة واحدة أن يشفيني مني
فنقلتُ إليه عدواي بعدما شفيت.
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أحببت رجلاً لم تقطع القابلة حبله السحري
فظل معلقاً بالمستحيل