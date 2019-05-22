تعد الإصابة بالنزلة المعوية مؤلمة ومزعجة جداً خاصة إن أصيب بها الأطفال، فما هي أعراض النزلة المعوية، وكيف يمكن علاجها منزلياً؟ تعرف على كل هذا وأكثر من خلال المقال التالي.

ما هي النزلة المعوية؟



في البداية علينا أن نعرف ما هي النزلة المعوية (Gastroenteritis)، وكيف تصيب الإنسان؟

إن الإصابة بهذا المرض تأتي نتيجة مهاجمة فيروسات مختلفة للجهاز الهضمي، حيث تتمكن الفيروسات من الدخول إلى الجهاز الهضمي عن طريق الطعام الملوث وقلة النظافة في بعض الأحيان.

* أسباب النزلات المعوية أو اضطرابات المعدة التالي:



1- الإصابة بالفيروسات.



2- تلوث الأطعمة أو الأغذية بالبكتريا أو الطفيليات.



3- أعراض جانبية نتيجة لتناول بعض العقاقير أو الأدوية.



4- رد فعل عند تناول مادة غذائية جديدة, ونجد أن الأطفال هم أكثر إصابة نتيجة لهذا السبب بوجه خاص وبالنزلات المعوية بوجه عام فإذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية من ثدي أمه سيتأثر بأنه تغيرات تتبعها الأم في نظامها الغذائي.



* أعراض النزلات المعوية:



- غثيان و قيء.



- إسهال.



- تقلصات بالبطن.



- انتفاخ.



- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (في بعض الحالات).



- استمرار الأعراض لحوالي 36 ساعة.



* الإسعافات الأولية للنزلة المعوية:



- شرب الكثير من السوائل وأولها الماء لمنع حدوث الجفاف.



- تناول بعض العقاقير ((Acetaminophen مثل: "تايلينول" وغيرها من العقاقير الأخرى, مع أخذ الحذر بالابتعاد عنها إذا كانت هناك إصابات بالكبد.



- تناول أدوية للإسهال, وتجنبها إذا كان هناك دم يصاحب عملية الإخراج أو مع ارتفاع درجة الحرارة (103 فهرنهيت) أو أعلى.

* اللجوء إلى الطبيب:



- يتم اللجوء إلى الطبيب:



- إذا استمرت الأعراض لأكثر من 36 ساعة.



- إذا كانت عملية الإخراج يصاحبها نزول الدم.



- فى حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 103 فهرنهيت أو أكثر من ذلك.



- الشعور بالدوار أو الميل للغثيان عند النهوض.



- الارتباك والشعور بعدم الارتياح.



* الإسعافات الأولية للنزلة المعوية عند الأطفال:



إذا كان هناك شك ما في أن طفلك مصاب بالنزلة المعوية:



- العمل على راحته واسترخائه.



-إذا توقف الطفل عن التقيؤ, عليك بإعطائه بشكل تدريجي كميات صغيرة من السوائل عديمة اللون مثل الماء.



- يمكنك إعداد وجبة غير دسمة له مثل قطعة من الدجاج مع الأرز وقطعة صغيرة من الخبز (بعد توقف القيء من 6 – 8 ساعات) .



- تجنب إعطائه الألبان أو منتجاتها أو الأطعمة الحارة أو التي تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون لبضعة أيام.



- تجنب إعطاء الأسبرين.



* اللجوء إلى الطبيب:



يتم اللجوء إلى الطبيب إذا كان الطفل:



- غير متحكم في توازنه.



- يتقيأ دم.



- عملية الإخراج تصاحبها نزول دم.



- ظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم والجلد, الشعور بالعطش, ظهور الإعياء على العين, أو البكاء بدون دموع.