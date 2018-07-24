الموافقة على نقل 1864 عاملا في القطاع التربوي

أصدرت وزارة التربية التنقلات العامة للعاملين والعاملات في القطاع التربوي ممن تقدموا بطلبات نقل وتوافرت فيهم الشروط المطلوبة لنقلهم.

ووافقت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم على نقل 1864 بمن فيهم ذوو الشهداء والعسكريون وكان توزعهم 1298 في مجال التعليم الأساسي و359 في التعليم الثانوي و99 في التربية الرياضية و65 في التعليم المهني والتقني و43 في الأنشطة اللاصفية.

وكانت الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي للمدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها للعام الجديد في الثاني من أيلول المقبل ويبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد في ال26 من شهر آب المقبل عام 2018.