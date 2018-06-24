المنتخب السوري يعسكر في أوروبا

توجه منتخب سوريا لكرة القدم الأربعاء إلى النمسا لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى الأول من يوليو المقبل، وهو الأول في بلد أوروبي منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من سبعة أعوام.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخب السوري لكأس آسيا التي ستقام في الإمارات من 5 يناير إلى الأول من فبراير 2019.

واختار المدرب الألماني للمنتخب السوري بيرند شتانغه 25 لاعبا: ثمانية محليين هم أحمد مدنية وخالد عثمان ومؤيد خولي وعبد الملك عنيزان وخالد مبيض وعز الدين عوض وأحمد الأشقر وباسل مصطفى، و17 محترفا: إبراهيم عالمة وأحمد صالح ومارديك مارديكيان وثائر كروما وفهد اليوسف وعمرو ميداني وتامر حاج محمد وإسراء حموية وجهاد باعور وهادي المصري وعمرو جنيات وحميد ميدو وأسامة أومري ومحمد عثمان وإياد عثمان وسيمون أمين وعمر السوما.



ويغيب عن المعسكر عمر خريبين ومحمود مواس وعدي جفال لارتباطات خاصة مع فرقهم، ومؤيد عجان للإصابة، بينما يغيب قائد نسور قاسيون فراس الخطيب بسبب تواجده في روسيا لارتباطه بتحليل مباريات كأس العالم على قناة RT Arabic.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وفلسطين والأردن.



المصدر: وكالات+ RT