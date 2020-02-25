الملك سلمان يستقبل حاخام “إسرائيلي”

أعلنت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية أن حاخام “إسرائيلي” وصل الأسبوع الفائت إلى العاصمة السعودية الرياض، والتقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.



وأكدت الصحيفة العبرية أن الملك السعودي استقبل الحاخام المقيم في القدس المحتلة “ديفيد روزن” في قصره الملكي في العاصمة السعودية مع وفد مرافق له.



وأمضى “روزن” ثلاثة أيام في الرياض لحضور اجتماع في مركز الملك عبد الله الدولي تحت عنوان: “الحوار بين الأديان والثقافات”، ويعتبر هذا الحاخام عضو في اللَجنة الحاخامية الرئيسية في الكيان الإسرائيلي.



وقال “روزن” للصحيفة العبرية: “إن هذا الأسبوع كان رائعاً، كانت التجربة حقاً مميزة، لم يكن اللقاء مع الملك فقط، الشيء الأكثر إثارة هو مقابلة الشباب وإحساسهم بالتحول الذي تمر به بلادهم”.



وتابع روزن “لدي انطباعاً بأنه يجب أن يتم إحراز تقدم ملموس في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل جعل العلاقات السعودية الإسرائيلية أكثر رسمية”.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام وفد كبير من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية-الأمريكية الكبرى بزيارة السعودية، فيما يعتقد أنها أول رحلة لمجموعة أمريكية-يهودية إلى المملكة منذ أوائل التسعينيات.



واعتبر مؤتمر الرؤساء أن الزيارة كانت “مثمرة للغاية” وكانت “خطوة كبيرة إلى الأمام” من حيث العلاقات بين “إسرائيل” والرياض.



وتشهد العلاقات السعودية-الإسرائيلية تطوراً لافتاً خلال هذه الفترة، حيث باتت السعودية تستقبل علناً السياح “الإسرائيليين” وترحب بهم أفضل ترحيب، الأمر الذي أكده المدوّن الإسرائيلي “أليكس ليبشين” الذي زار السعودية كسائح، مشيراً إلى أنه كان ينوي الدخول إلى المملكة بجواز سفره الروسي كونه يحمل الجنسية الروسية إضافة إلى “الإسرائيلية”، إلا أن رجال الشرطة السعوديين لم يجدوا ختم مغادرة من قبرص، الجهة التي قَدِم منها، على جواز سفره الروسي، وبعدها أظهر لهم جواز سفره الإسرائيلي، فكانت ردّة فعلهم التبسّم في وجهه والقول له: “هذه المرّة، إن شاء الله، ستزور السعودية بهويتك الإسرائيلية”.