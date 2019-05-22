الملح.. هذه الكمية المسموح بها يومياً !

كشفت مجلة “ديابيتس راتغيبر” الألمانية التي تُعنى بشؤون مرضى السكري أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطرا على الصحة ويتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



ونصحت المجلة مرضى السكري بالإقلال من الملح خاصة للذين يعانون من النوع الثاني من المرض ومرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى، موضحةً أنّه لا يجوز تناول الملح بكمية تزيد عن خمسة غرامات يوميا، وذلك استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية. إلى ذلك، نبّهت المجلة من أن الملح “يختبئ” في العديد من الوجبات الجاهزة والنقانق والجبن ومعلبات الخضروات، داعيةً إلى ضرورة مراعاة اختيار الأصناف قليلة الملح منها.