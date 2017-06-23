معارك درعا تنتظر اتفاقاً «روسياً ــ أردنياً»: تفاهم «مبدئي» على أمن مناطق «تخفيف التصعيد»
وثيقة جديدة تكشف تورط مشيخة قطر بإرسال إرهابيين إلى سورية
اتفاق لتسوية أوضاع المسلحين بريف درعا الشمالي وفتح معبر نصيب مع الأردن
عدد من أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإعادة دراسة مهام بعض لجانه واختصار عددها
جدل العروبة لن ينتهي
صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني
الجيش يدك «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» يتفرج
الولايات المتحدة وروسيا تتأرجحان على حافة الحرب
ميليشيات وأكاذيب وعنصرية كردية تسمم بيئة عفرين
المحكمة الدستورية العليا بمصر توقف الأحكام حول تيران وصنافير
القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” و “ النصرة” بدير الزور ودرعا وريف السويداء
الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي: تثبيت عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها
الأمم المتحدة: لقاءات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين

المقداد: نجري اتصالات حول تفاصيل مناطق تخفيف التوتر

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية تجري اتصالات مكثفة بشأن تفاصيل وآليات ووضع مناطق تخفيف التوتر التي تم التوقيع على المذكرة الخاصة بها خلال اجتماع أستانا 4، مشيراً إلى أن سورية تدقق في كل حرف يتعلق بها ولن تسمح بتمرير أي شيء يمكن لأعداء سورية أن يستفيدوا منه.

وأوضح المقداد خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الإعلام في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم أن سورية جاهزة للجولات القادمة من مساري أستانا وجنيف الشهر المقبل انطلاقاً من الحفاظ على سيادتها ووحدتها والحرص على حقن دماء أبنائها، مشيراً إلى أن هناك آمالاً تعلق على مناطق تخفيف التوتر التي سيركز عليها اجتماع أستانا المقبل في الرابع والخامس من الشهر القادم.

وشدد المقداد على أن التنسيق مع الأصدقاء الروس يومي وفي أعلى المستويات ويشمل كل شيء بما فيه التفاصيل الصغيرة، مبيناً أن الصديق الروسي حليف استراتيجي يقوم بمساعدة سورية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأعرب المقداد عن تقديره للتعاون العسكري والسياسي والإعلامي والاقتصادي والثقافي بين سورية وإيران، لافتاً إلى أن استهداف الحرس الثوري الإيراني لمواقع إرهابيي تنظيم “داعش” في دير الزور جاء في الوقت المناسب وجه رسالة واضحة لرعاة الإرهاب وخاصة أنظمة السعودية وقطر والولايات المتحدة و”إسرائيل” .

وأكد المقداد أن سورية تتبع في معركتها ضد الإرهاب نهج الأولويات التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحرير أراضي سورية بالكامل من الإرهابيين مشدداً على أن أي موقف تتخذه لا يمكن أن ينبع إلا من حاجات الشعب السوري ويجب أن ينسجم مع ما يريده السوريون.

وأشار المقداد إلى أن سورية نفذت كل التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولكن الدول الغربية تصر حتى الآن على استخدام هذا الملف ضد سورية وتركه مفتوحا في إطار الحرب والضغط عليها.

وبين المقداد أن الدول التي تدعم الإرهاب في سورية وخاصة تركيا وقطر مسؤولة عن استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي لافتا إلى أن سورية طالبت بإرسال فريق تحقيق في جميع الحوادث بدءا من حادثة خان العسل عام 2013 وصولا إلى حادثة خان شيخون بينما كانت الولايات المتحدة تعرقل إرسال أي فريق تحقيق.

وضمت الورشة خبراء ومحللين في السياسة والاقتصاد ورؤساء مراكز دراسات وأبحاث وإعلاميين وأعضاء في مجلس الشعب ومديري عدد من المؤسسات الإعلامية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.