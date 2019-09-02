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المفتي حسون يؤكد دور المغتربين في نقل حقيقة ما يحدث في سورية وإعادة إعمارها

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أهمية دور المغتربين في إعادة إعمار سورية والتخفيف من آثار الحرب العدوانية عليها ونقل حقيقة ما يحدث فيها إلى الشعوب الأوروبية وكشف مزاعم الحرب الإعلامية القذرة التي تتعرض لها.


وخلال لقائه اليوم وفدا من الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا دعا حسون إلى نقل حقيقة الأوضاع في سورية ومواجهة ما يروجه الإعلام الغربي المضلل لتغطية جرائم الإرهابيين بحق الشعب السوري مشيرا إلى أن الشعب السوري انتصر بفضل التفافه حول جيشه وقائده وصموده على مدى سنوات في مواجهة الإرهاب الذي دعمته قوى عالمية وإقليمية.


بدوره أكد رئيس الوفد بولص أعرج حرص أبناء الجالية السورية في السويد على تقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود سورية وجيشها وشعبها حتى دحر الإرهاب من اخر بقعة فيها.


من جانبهم لفت أعضاء الوفد إلى أن زيارتهم لسورية تهدف إلى نقل حقيقة ما يجري فيها ودحض الصورة المفبركة التي اعتاد الإعلام الغربي ترويجها حول الأوضاع فيها وتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم الأم.