المفتي حسون: الفكر المتطرف قائم على القتل والتكفير والتهميش

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ضرورة تطوير قدرات الانسان العربي “الذي هو محور وأساس النور والتطور والتقدم” مع التركيز في تنمية وعيه على المضمون.





ودعا سماحة المفتي خلال ندوة أقيمت اليوم في إطار الاجتماع الدوري للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب المنعقد في دمشق إلى تثقيف الانسان العربي وزيادة وعيه في مواجهة الهجمة الغربية الشرسة على المنطقة لافتا إلى خطورة المصطلحات التي يطرحها الغرب ضمن مخططه الهادف لتفتيت الامة العربية ولا سيما “صراع الحضارات” بينما الحضارة هي العطاء والمحبة لا التنافس على موارد الأرض ثم احتكارها.





وأكد المفتي حسون أن الفكر المتطرف الذي ظهر ونما في حضن الاستعمار الغربي وأدواته قائم على فكرة القتل والتكفير والتهميش وتحدي الشرائع السماوية التي جعلت الناس أمما وشعوبا وقبائل ليتعارفوا فيما بينهم وينشئوا علاقات المحبة والإخاء مشيرا إلى أن الحرب الارهابية على سورية قدمت صورة لما يريد هذا الفكر نشره حيث كان الإعلام الغربي ومن يسير بركابه أكبر ظهير ومساند لها.





وعن الصراع العربي الصهيوني بين سماحة المفتي أن كيان الاحتلال الاسرائيلي أوجد لنفسه جملة من الأكاذيب ليبرر وجوده كبناء الهيكل الذي لم يجدوا له أثرا إلى الآن وفي الوقت نفسه بث وتغذية كل دعوة تساعد على انقسام المجتمعات العربية في الدين والمذهب والعرق ليضمن لكيانه التفوق.





وتوجه سماحة المفتي في ختام حديثه بالشكر لأعضاء الوفود المشاركة من باحثين وشعراء من مختلف الدول العربية لحضورهم اجتماع اتحادهم في دمشق وقال “بمشاركتكم هذه كسرتم وتحديتم تلك القيود التي أراد أعداء سورية والعروبة والإسلام نشرها حولنا ليمنعونا من قول الحق وفضح هذه المؤامرة وتحذير اخوتنا منها ومن تبعاتها”.





يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الندوة الفكرية بعنوان (ثقافة التنوير وتحديات المستقبل) التي تقام ضمن فعاليات الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.



