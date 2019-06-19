المعلم يزور الجناح السوري في معرض إكسبو العالمي قرب بكين

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قبل ظهر اليوم الجناح السوري في معرض إكسبو العالمي للبستنة والزهور في مدينة يان تشينغ بالقرب من بكين.



وجال وزير الخارجية والمغتربين في أرجاء الجناح وأقسامه واستمع إلى عرض مفصل من القائمين عليه حول الأنشطة والفعاليات التي تقام فيه وما يحتويه هذا الجناح.



كما قام بجولة في أرجاء الجناح الصيني في المعرض المذكور.



يذكر أنه تم افتتاح المعرض رسميا الشهر الماضي ويزور الجناح السوري يومياً عدد كبير من زوار المعرض من المواطنين الصينيين والأجانب.



رافق الوزير المعلم في زيارته الوفد المرافق وأعضاء السفارة السورية في بكين.