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المصرف المركزي السوري يكشف عن حدث مهم ونجاح كبير

بعد انقطاع استمر أكثر من تسعة أعوام، أعلن المصرف المركزي السوري أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت في مؤتمر دولي في هولندا.


وقال المصرف في صفحته على "الفيسبوك"، إن الهيئة شاركت في أعمال الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة "إيغمونت" لوحدات التحريات المالية، في مدينة لاهاي خلال الفترة من 1 وحتى 4 يوليو 2019.


ووصف المصرف تلك المشاركة الهيئة بأنها "تشكل حدثا مهما، ونجاحا كبيرا وخطوة في اتجاه العودة إلى الساحة الدولية".


وعزا الانقطاع الذي تجاوز 9 أعوام إلى "المحاولات الحثيثة التي بذلتها العديد من الجهات لتغييب سوريا عن الساحة الدولية، ومنعها من المشاركة في جميع الاجتماعات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".


ورأى المصرف في ذلك أنه "محاولة لزج اسم سوريا بين الدول غير الملتزمة بالمعايير الدولية". وأضاف أن المشاركة السورية "خطوة في اتجاه تحقيق الهيئة لأهدافها على الصعيد الخارجي، ومنها تطوير حضورها الدولي في المرحلة القادمة، وتعزيز تعاونها مع وحدات التحريات المالية النظيرة".


يذكر أن سوريا انضمت عام 2007 إلى عضوية مجموعة "إيغمونت"، التي تأسست عام 1995 في بروكسل، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وتضم "إيغمونت" تجمعا لـ 165 دولة، وتتألف من وحدات استخبارات مالية عاملة، تتمثل ولايتها في توثيق التعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة غير الرسمية والتدريب وتبادل الخبرات.