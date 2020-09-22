المصرف التجاري يوضح طريقة الاشتراك بخدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه والكهرباء

أعلن المصرف التجاري السوري عن خدمتين جديدين إلى عائلة الخدمات التي يقدمها المصرف إلكترونياً للمواطن السوري بما يمكّنه من سداد فواتير المنفعة العامة عبر القنوات الإلكترونية المتاحة من جانب المصرف.



ونشر المصرف التجاري عبر موقعه الرسمي أنه تم انضمام شركة مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء إلى منظومة المدفوعات لتمكين المتعاملين من دفع فواتير المياه وفواتير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، لحملة بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن المصرف.



وبيّن المصرف أن الدفع الإلكتروني سيتم عبر بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصرف من خلال تطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني للمصرف، إضافةً إلى فواتير الشركة السورية للاتصالات وفواتير سيريتل وMTN.



كما أوضح أن الخدمات الإلكترونية تُمكن المتعاملين إضافة إلى خدمة دفع الفواتير من الحصول على كشف حساب ومعرفة الرصيد والتحويل بين حساب بطاقتين والحصول على كشف حساب مختصر وخدمة الصراف الأقرب إليك لمعرفة عناوين الصرافات الأقرب، إضافةً إلى وظائف وخدمات أخرى سيتم تقديمها لاحقاً.





ويمكن الاشتراك بهذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:





-قم بزيارة موقع المصرف التجاري السوري





-اختر الخدمات الإلكترونية -اضغط على استمارة الطلب





-املأ البيانات الخاصة بالحساب والخدمات المراد تفعيلها





-في حال كانت المعلومات صحيحة يتم الضغط على زر تم، في حين يتطلب ممن يجد صعوبة في الاشتراك عبر التطبيق زيارة الفرع المختار للاشتراك بالخدمة.





الجدير بالذكر أن مشروع الدفع الإلكتروني أعلن عنه في عام 2017، ويعتمد المشروع على تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهو عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيه أو لديه رصيد به)، والحساب الخاص للوزارة المعنية، دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية تحصيل المال سوى قيمة الفاتورة فقط، على أن تتولى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية إنجاز هذه المنظومة.