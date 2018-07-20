المصرف التجاري السوري يفتح “محفظته” ويكشف عن موجودات دسمة..

كشفت مصادر المصرف التجاري السوري أن حجم الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرات السورية وصلت إلى 467.3 مليار ليرة لغاية نهاية حزيران، في حين كانت لنفس الفترة من العام الماضي 334.1 مليار ليرة، أمّا الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص وبالليرات السورية فقد بلغت 173.3 مليار ليرة في حين سجلت لنفس الفترة من العام الماضي 159.5 مليار ليرة ليصل مجموع الودائع تحت الطلب بالليرات 640.6 مليار ليرة مقابل 493.6 مليار ليرة لنفس الفترة من العام الماضي.‏



وأوضحت المصادر أن الودائع تحت الطلب للقطاع العام معادل للعملات الأجنبية بلغت لغاية حزيران 43.3 مليار ليرة قابلها العام الماضي 42.9 مليار ليرة، مبينة أن حجم الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص معادل للعملات الأجنبية فقد بلغ 108.3مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة 88.1 مليار ليرة ومجموع الودائع تحت الطلب معادل للعملات الأجنبية فقد سجل لغاية 151.6 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة 131.1 مليار ليرة في حين بلغت الودائع لأجل للقطاع العام بالليرات السورية 84.1 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة 50 مليار ليرة والودائع لأجل للقطاع الخاص وبالليرات السورية 136.5 مليار ليرة يقابلها 71.1 مليار ليرة لنفس الفترة من العام الماضي ليصل مجموع الودائع لأجل بالليرات السورية إلى 220.7 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي 121.204 مليار ليرة‏



وبين المصدر أن الودائع لأجل للقطاع العام معادل للعملات الأجنبية بلغت لنفس الفترة 210 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة 132.7 مليار ليرة والودائع لأجل للقطاع الخاص معادل للعملات الأجنبية 62.3 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي 72.472 مليار ليرة، ليصبح مجموع الودائع لأجل معادل للعملات الأجنبية 272.4 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي 205.2 مليار ليرة في حين بلغ حجم ودائع التوفير بالليرات السورية لغاية حزيران 73.4 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة 56.8 مليار ليرة ليصل المجموع العام للودائع بالليرات السورية لغاية حزيران إلى نحو 934.8 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة من العام 671.6 مليار ليرة.‏



وأشار المصدر إلى أن المجموع العام للودائع معادل للعملات الأجنبية لغاية حزيران وصل إلى 424 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي 336.3 مليار ليرة، أما إجمالي التسهيلات والاقراضات فقد بلغ لغاية حزيران 666.3 مليار ليرة يقابلها لنفس الفترة من العام الماضي 554.2 مليار ليرة.‏



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