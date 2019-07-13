المصادقة على حل شركة طيران سورية خاصة تأسست 2011

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على قرار الهيئة العامة لـ”شركة الخطوط الجوية الدمشقية” محدودة المسؤولية الذي ينص على حل الشركة.



وبموجب قرار صادر عن الوزارة ، فقد تم تكليف مدير الشركة والشريك فيها أنطون جورج بندر بمتابعة إجراءات الحل والتصفية، وتسديد ما على الشركة من التزامات مالية تجاه مختلف الجهات.



وتعمل شركة طيران خاصة واحدة حالياً في سورية هي “أجنحة الشام للطيران” التي انطلقت 2007، إلى جانب شركة حكومية هي “مؤسسة الطيران العربية السورية”، المؤسسَة منذ 1946.



ويوجد أكثر من شركة طيران تسعى لمباشرة العمل خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تحصل حتى الآن على الترخيص النهائي للعمل.



وتأسست”شركة الخطوط الجوية الدمشقية” في 2010، وغايتها نقل الركاب والبضائع جواً وتسيير الرحلات الجوية من وإلى سورية واستئجار وتأجير الطائرات والرحلات الجوية لصالح الشركة أو الغير، وتمثيل المؤسسات والشركات والوكالات الأجنبية.



المصدر: الاقتصادي