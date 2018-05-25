المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم، عن منح تصاريح لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع المقبل، مشدداً على أن الاستيطان سيشمل جميع أرجاء الضفة.



إعلان ليبرمان جاء في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، قال فيها إن «مجلس التخطيط في الإدارة المدنية سيوافق على منح تصاريح بناء لـ2500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الأسبوع المقبل»، بينها 1400 وحدة «ستُمنَح تصاريح بناء فورية». ووفق تصريحاته المؤججة، فإن مساحة البناء ستشمل «كل أرجاء الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة»، التزاماً بما أسماه «المضي قدماً في البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)».



وفي الإطار نفسه، قال الوزير الإسرائيلي إنه سيسعى «في الأشهر المقبلة للحصول على موافقة لجنة التخطيط على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية أخرى»، علماً أن الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة تعتبر «غير شرعية» بموجب القانون الدولي.



يأتي ذلك بعد يومين من مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح «تحقيق فوري في الحالة في فلسطين»، وتحديداً في «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة، المتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة».



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