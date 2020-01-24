مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

المركزي يوضح حقيقة إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية

تداول السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأنه تم إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية منذ سنوات، وأنه لا فائدة من مبادرة “ليرتنا عزتنا” والتي تقوم على بيع سلعة معينة مقابل ليرة سورية واحدة فقط.

في حين نشر مصرف سورية المركزي عبر موقعه الرسمي أمس الخميس، توضيحاً أفاد من خلاله بأنه تم سحب النقود المعدنية من فئة /1/ ل.س لإصدار عام 1991 فقط مع الإبقاء على الإصدارين لعامي 1994و1996 في التداول، مع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة /1/ ل.س، حيث إن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية.

وبيّن المصرف أن القرار /3332/ صدر بتاريخ 19/12/2013 عن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الذي نص على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ل.س إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة في التداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ تاريخ 24/8/1992، حيث تم صدور قرار السحب بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف نتيجة وجود كميات كبيرة في التداول من النقود المعدنية فئة /1/ ل.س في ذلك الوقت.

وشدد مصرف سورية المركزي على عدم تداول أي معلومات حول السياسة النقدية وما يتعلق بإجراءات المصرف التي لم تصدر عنه عبر الموقع الالكتروني الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الجدير بالذكر أن مصرف سورية المركزي طرح نسخة ورقية من فئة 2000 ليرة سورية وبدأ تداولها عام 2017، كما أصدر قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50 ل.س وبدء التداول فيها مع نهاية عام 2018.