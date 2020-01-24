المركزي يوضح حقيقة إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية

تداول السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأنه تم إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية منذ سنوات، وأنه لا فائدة من مبادرة “ليرتنا عزتنا” والتي تقوم على بيع سلعة معينة مقابل ليرة سورية واحدة فقط.



في حين نشر مصرف سورية المركزي عبر موقعه الرسمي أمس الخميس، توضيحاً أفاد من خلاله بأنه تم سحب النقود المعدنية من فئة /1/ ل.س لإصدار عام 1991 فقط مع الإبقاء على الإصدارين لعامي 1994و1996 في التداول، مع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة /1/ ل.س، حيث إن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية.



وبيّن المصرف أن القرار /3332/ صدر بتاريخ 19/12/2013 عن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الذي نص على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ل.س إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة في التداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ تاريخ 24/8/1992، حيث تم صدور قرار السحب بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف نتيجة وجود كميات كبيرة في التداول من النقود المعدنية فئة /1/ ل.س في ذلك الوقت.



وشدد مصرف سورية المركزي على عدم تداول أي معلومات حول السياسة النقدية وما يتعلق بإجراءات المصرف التي لم تصدر عنه عبر الموقع الالكتروني الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



الجدير بالذكر أن مصرف سورية المركزي طرح نسخة ورقية من فئة 2000 ليرة سورية وبدأ تداولها عام 2017، كما أصدر قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50 ل.س وبدء التداول فيها مع نهاية عام 2018.