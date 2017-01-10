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المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة في عدة محافظات سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان له: “أنه تم رصد 14 خرقا لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات المسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية 8 منها في محافظة حماة و6 في محافظات دمشق واللاذقية وحلب”.

من جهة ثانية لفت مركز حميميم في البيان إلى أن جميع هذه الانتهاكات قيد التحقيق.

ورصد المركز أمس 6 خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية قامت بها المجموعات المسلحة في دمشق وحلب وحماة وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ29 من كانون الأول الفائت وقفا شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من يوم 30 – 12- 201630 – 12- 2016 ويستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.

سانا

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