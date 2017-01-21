المجموعات الإرهابية تستهدف الاحياء السكنية في درعا بـ 20 قذيفة هاون

أصيب شخص بجروح ووقعت أضرار مادية جراء قصف المجموعات الإرهابية بقذائف الهاون مدينة درعا.



وذكر مصدر بالمحافظة أن التنظيمات الإرهابية قصفت صباح اليوم ب 20 قذيفة هاون مدينة درعا ما تسبب “باصابة موظف في مؤسسة المياه بجروح وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.



وينتشر في عدد من أحياء مدينة درعا إرهابيون ينتمي أغلبهم لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي يستهدفون الأحياء السكنية والأهالي في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية ما أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء والإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

سانا