المتفائلون يعيشون أعماراً أطول

كشف باحثون من خلال دراسة علمية حديثة أمريكية أن الأشخاص المتفائلين يتمتعون بفرص أفضل من المتشائمين للعيش عمراً أطول.



وتوصل الباحثون خلال الدراسة إلى أن “الأشخاص الذين ينظرون للحياة بإيجابية تزيد لديهم الفرصة لبلوغ سن 85 عاماً أو أكثر”، بحسب موقع “BBC”.



وأجريت الدراسة على مجموعتين شاركتا بالفعل في دراستين مختلفتين، شملت إحداهما 70 ألف امرأة لبحث صحة الممرضات، والأخرى 1500 رجل لبحث صحة المحاربين القدامى.



وتبين من خلال تحليل البيانات أن “مجموعة النساء الأكثر تفاؤلاً عشن عمراً أطول بنسبة 15 في المائة، مقارنة بالمشاركين المتشائمين”.



وقالت أستاذة الطب النفسي في جامعة بوسطن والمشاركة في إعداد هذه الدراسة، لوينا لي: “تتحدث نتائج دراستنا عن إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات التفاؤل إلى طول العمر والاحتفاظ بصحة جيدة مع التقدم في العمر”.



وأضافت “الأدلة التي توافرت من التجارب العشوائية المنضبطة ترجح أن تدخلات، مثل تخيل مستقبل تسير فيه كل الأمور على ما يُرام أو تلقي المزيد من العلاج المعرفي السلوكي، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى التفاؤل”.



وأوضح الباحثون أن “تعلم التفاؤل يعد أمراً ممكناً على الرغم من أن التفاؤل له بعض الأسباب الجينية”.



كما ذكرت الأبحاث أن “الشخص المتفائل غالبا ما يتبع نمطا حياتيا أكثر صحة، وهو ما يبدو في أنواع الأطعمة التي يتناولها، والحرص على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الميل نحو الإقلاع عن التدخين أو المشروبات الكحولية.



وعرف الباحثون الشخص المتفائل بأنه هو الإنسان الذي يعتقد بأن أشياء طيبة ستحدث، أو الشخص الذي يرى أن المستقبل يستحق التطلع إليه لأن أهدافا معينة يمكن أن تتحقق مستقبلاً.



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