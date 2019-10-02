المؤسسة العامة للإسكان تخصص 2079 مسكنا للمكتتبين في عدة محافظات

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أنه سيتم تخصيص 2079 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظات ريف دمشق (توسع ضاحية قدسيا) واللاذقية وحمص وحماة والسويداء وللمكتتبين في محافظة حلب على مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والعمالي والسكن البديل (شاغلي المخالفات).



وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تخصيص 317 مسكنا من الفئة (أ) للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في ريف دمشق منطقة توسع ضاحية قدسيا للمرحلة الثالثة والمقررة بـ 10 سنوات.



كذلك سيتم تخصيص 261 مسكنا بمحافظة حلب منطقة المعصرانية للمرحلتين الرابعة المقررة بـ 10 سنوات والخامسة المقررة بـ 12 سنة وتخصيص 298 مسكنا من الفئة (أ) في محافظة حمص منطقة غرب طريق دمشق للمرحلة الخامسة والمقررة بـ 12 سنة.



ولفتت المؤسسة إلى أنه سيتم تخصيص 60 مسكنا للفئات (أ -ب- ج) للمكتتبين في محافظة حماة منطقة ذي قار للمرحلة الأولى المقررة بـ 5 سنوات.



وتخصيص 60 مسكنا من الفئة (أ) للمكتتبين في محافظة اللاذقية منطقة أوتوستراد الثورة للمرحلة الثانية المقررة بـ 7 سنوات وتخصيص 377 مسكنا من الفئة ( أ- ب ) للمكتتبين في محافظة السويداء للمرحلة الأولى المقررة بـ 5 سنوات.



وبينت المؤسسة أنه سيتم تخصيص 177 مسكنا في محافظة حلب للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقة أرض سوق الجمعة وتخصيص 159 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن البديل (شاغلي مخالفات) في منطقتي المعصرانية وسوق الجمعة بحلب وتخصيص 370 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن العمالي بمنطقتي سوق الجمعة وشمال هنانو بحلب.



يذكر أنه سيتم الإعلان عن الجداول الإسمية المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة بحسب أرقام الأفضلية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية للمساكن اعتبارا من الـ 13 من الشهر الجاري.



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