اللقاءات تستمر في جنيف... وجولة جديدة في «أستانا»

بعد توقف جولة محادثات جنيف الثامنة لأيام طويلة، عادت اجتماعاتها أمس إلى الانعقاد. والتقى الوفد الحكومي الذي تأخر عن موعد المرحلة الثانية من الجولة مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، من دون أي تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع. والتقى دي ميستورا، بدوره أمس، مع وفد المعارضة، على أن يقرر طبيعة المحادثات المرتقبة خلال الأيام المقبلة القليلة من العمر المقرر لهذه الجولة، بناءً على نتائج اللقاءات أمس.

وبالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جولة جديدة من محادثات أستانا ستعقد في 21 و22 كانون الأول الجاري. وأشارت إلى أن المحادثات ستركّز على مصير المخطوفين والمعتقلين وإيصال المساعدات الانسانية وسير عمل مناطق «تخفيف التصعيد».

وبالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جولة جديدة من محادثات أستانا ستعقد في 21 و22 كانون الأول الجاري. وأشارت إلى أن المحادثات ستركّز على مصير المخطوفين والمعتقلين وإيصال المساعدات الانسانية وسير عمل مناطق «تخفيف التصعيد».