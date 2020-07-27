اللاذقية.. علاقات جنسية وابتزاز فتيات عبر صفحات التواصل الاجتماعي!

أوقف فرع الأمن الجنائي في مدينة اللاذقية شخص يقوم بابتزاز الفتيات من خلال صور ومحادثات خاصة بهن.



وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية السورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أفادت «بأن الشخص يقوم بإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بأسماء أشخاص من عائلات معروفة بهدف إنشاء علاقات جنسية غير مشروعة مع نساء وفتيات وتصويرهن وابتزازهن لاحقاً بصور خاصة ومحادثات لهن معه».



وتبين أن الشخص الموقوف يدعى "محمود – ع" من مواليد ١٩٩٨، وبعد التحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وتبين أنه أدمن لدى إحدى الصفحات الإخبارية المعروفة باللاذقية وتم توثيق محادثات وصور ومقاطع فيديو له مع بعض الفتيات من خلال جهازه الخليوي المصادر وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً. وفقاً لما نشرته الوزارة.