الكيميائيون يخلقون قناديل البحر من الغرافين والأمونيا

نجح علماء وطلاب كلية الكيمياء بجامعة موسكو الروسية من تحديث وتركيب دقائق نانو مادة الغرافين وتحويلها إلى أشكال شبيهة بقناديل البحر، يمكن استخدامها في المكيفات والبطاريات.

علماء الفيزياء في جامعة موسكو تمكنوا من خلق مادة وسطية بين الغرافين والغرافيت "حراشف نانوية" قطرها 15-20 نانومتر تتكون من 6-7 طبقات من الغرافين.

علماء الفيزياء في جامعة موسكو تمكنوا من خلق مادة وسطية بين الغرافين والغرافيت "حراشف نانوية" قطرها 15-20 نانومتر تتكون من 6-7 طبقات من الغرافين.

ونقل المكتب الصحفي لجامعة موسكو عن الباحث العلمي سيرغي تشرنياك، "تتميز هذه المواد بسطحها المتطور، لذلك يمكن استخدامها في صنع الأقطاب الكهربائية للمكيفات الفائقة والبطاريات. وعند معالجة سطحها بذرات النتروجين تساعد على تغيير خواصها الكهركيميائية والامتصاص. كما يمكن استخدامها كعامل مساعد في عملية إنتاج بوليميرات موصلة متعددة المكونات".

ونقل المكتب الصحفي لجامعة موسكو عن الباحث العلمي سيرغي تشرنياك، "تتميز هذه المواد بسطحها المتطور، لذلك يمكن استخدامها في صنع الأقطاب الكهربائية للمكيفات الفائقة والبطاريات. وعند معالجة سطحها بذرات النتروجين تساعد على تغيير خواصها الكهركيميائية والامتصاص. كما يمكن استخدامها كعامل مساعد في عملية إنتاج بوليميرات موصلة متعددة المكونات".