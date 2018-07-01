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الكهرباء: هذا هو سبب عودة التقنين

بدأت الشركة العامة لكهرباء دمشق تطبيق برنامج تقنين للتيار الكهربائي “بشكل مؤقت وقصير جداً” في بعض مناطق القطر نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق في الكميات المستجرة من الطاقة الكهربائية خلال الساعات الـ 48 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن السبب وراء التقنين غير مرتبط بنقص واردات الغاز اليومية ولا حتى نتيجة عطل في محطات التوليد، وإنما للحفاظ على مراكز التحويل بعد احتراق العديد منها نتيجة الحمولات الكبيرة التي تم تسجيلها مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارةونوهت المصادر إلى أن “عقلنة الترشيد” تحول وبشكل نهائي دون التقنين.


 وبدأت وزارة الكهرباء برنامج تقنين في بعض مناطق دمشق وريفها، ازدادت ساعاته خلال اليومين الأخيرين، حيث سجلت مدينة جرمانا على سبيل المثال انقطاعاً لمدة ثلاث ساعات ظهر الخميس 27 حزيران بعد أن كانت لساعتين أو ساعة قبل ذلك.

في حين تبدو محافظات الساحل خارج هذا التصنيف ، إذ عاد التقنين بحسب مصادر أهلية في اللاذقية إلى ما كان عليه سابقاً بساعات تغذية 4 ساعات مقابل ساعتي قطع، وفي حلب تتجاوز ساعات التقنين مثيلاتها في المحافظات الآمنة والمستقرة .

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