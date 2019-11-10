الكهرباء تفعل محطة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في حماة

أعلنت الشركة العامة لكهرباء حماة عن وضع مشروع ألواح الطاقة الشمسية في الخدمة قريباً، بهدف استقرار الشبكة الكهربائية في قرية الحميري بريف المحافظة.



وصرّح رئيس دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء حماة مخلف الحسن بأن الشركة منحت الترخيص لأحد المستثمرين لإنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وهي باستطاعة 30 كيلوواط ساعي، موضحاً أن الشركة مستعدة لمنح أي ترخيص مماثل لأي محطة أخرى باستطاعات متنوعة وفقاً لرغبة وإمكانية المستثمر لما تسهم به هذه المحطات في رفد الشبكة الكهربائية بكمية الكهرباء التي تنتجها.



بدوره، أكد باسل خضور مستثمر المحطة أن الهدف منها دعم الشبكة الكهربائية في القرية وتحسين التيار الكهربائي الذي يتعرض في كثير من الأحيان للانخفاض حتى 150 فولط بدلاً من 220 فولط أي الحفاظ على سلامة تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية وحمايتها من العطب جراء عدم استقرار المنظومة الكهربائية، منوهاً إلى أن المحطة تغذي وتدعم نصف القرية بالكهرباء ناهيك عن الجدوى المادية المجزية التي تحققها للمستثمرين.



ويتم حالياً تركيب عدادات لاحتساب كمية الطاقة المستجرة من الخلايا الشمسية بغية تأمين الربط على الشبكة الكهربائية، حيث يتم تركيب عدادات باستطاعة تتراوح بين 10 و60 أمبير والتي يمكن أن تعطي كمية كهرباء قدرها 50 أمبير، بحسب ما بينه رئيس مكتب العدادات علي سليمان.



ووصل عدد محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء المرخصة وقيد الإنجاز في محافظة حماة حالياً 4 محطات، اثنتان منها في المنطقة الصناعية وواحدة في قمحانة ومثلها في مدينة محردة ومن المقرر وضعها كرديف داعم للشبكة الكهربائية عقب الانتهاء من إنجازها.



وخلال العامين الفائتين، زاد الاهتمام بتبني تقنيات الطاقة المتجددة وبشكل خاص الطاقة الشمسية في سورية، فكثرت البحوث والندوات والمؤتمرات لتفعيل استخدام تقنيات الطاقة المتجددة