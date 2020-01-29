الكشف عن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الجمعة الفائت، شهدت مدينة ألازيغ التركية صباح أمس الثلاثاء، هزة أرضية جديدة عند الساعة الـ 8:59 صباحاً، بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.



ووفقاً لموقع “نيو ترك بوست”، فإن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أعلنت أن زلزال ضرب منطقة ألازيغ يبلغ عمقه 11.80 كم.



أيضاً، ولاية مانيسا غربي تركيا حصل فيها هزة أرضية بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 10:20 صباحاً، وعلى عمق 17 كيلو متراً.



من جهة ثانية، أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الفائت شرق تركيا، وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41.



وبيّنت الحكومة التركية أن أكثر من 1600 شخص أصيبوا ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات لكن لا توجد حالات خطيرة بينهم.



وكانت السلطات التركية، قد حذرت السكان من دخول المباني المتضررة خشية انهيارها وخشية الهزات الارتدادية، الأمر الذي ترك الكثير منهم بلا مأوى في المنطقة التي تشهد طقس بارد جداً، حسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.